Разбогатей или сдохни
Wink
Фильмы
Разбогатей или сдохни

Разбогатей или сдохни (фильм, 2005) смотреть онлайн

9.52005, Get Rich or Die Tryin'
Драма, Музыка111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История мальчика-сироты Маркуса, занимавшемся торговлей наркотиками, но решившем покончить с преступным прошлым и начать музыкальную карьеру…

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Биография, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разбогатей или сдохни»