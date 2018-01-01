Wink
Разбогатей или сдохни
Актёры и съёмочная группа фильма «Разбогатей или сдохни»

Режиссёры

Джим Шеридан

Jim Sheridan
Режиссёр

Актёры

Фифти Сент

50 Cent
АктёрMarcus (в титрах: Curtis '50 Cent' Jackson)
Адевале Акинойе-Агбаже

Adewale Akinnuoye-Agbaje
АктёрMajestic
Джой Брайант

Joy Bryant
АктрисаCharlene
Омар Бенсон Миллер

Omar Benson Miller
АктёрKeryl
Тори Киттлз

Tory Kittles
АктёрJustice
Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрBama
Эшли Уолтерс

Ashley Walters
АктёрAntwan
Марк Джон Джеффрис

Marc John Jefferies
АктёрYoung Marcus
Виола Дэвис

Viola Davis
АктрисаGrandma
Салливан Уолкер

Sullivan Walker
Актёр

Сценаристы

Теренс Уинтер

Terence Winter
Сценарист

Продюсеры

Джимми Айовин

Jimmy Iovine
Продюсер
Крис Лайти

Chris Lighty
Продюсер
Пол Розенберг

Paul Rosenberg
Продюсер
Джим Шеридан

Jim Sheridan
Продюсер

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Конрад Бафф IV

Conrad Buff IV
Монтажёр

Операторы

Деклан Куинн

Declan Quinn
Оператор

Композиторы

Гэвин Фрайдей

Gavin Friday
Композитор
Куинси Джонс

Quincy Jones
Композитор
Морис Сизер

Maurice Seezer
Композитор