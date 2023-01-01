Wink
Фильмы
Райская бухта
Актёры и съёмочная группа фильма «Райская бухта»

Актёры и съёмочная группа фильма «Райская бухта»

Режиссёры

Мартин Гиги

Мартин Гиги

Martin Guigui
Режиссёр

Актёры

Тодд Гриннелл

Тодд Гриннелл

Todd Grinnell
АктёрKnox Bannett
Мена Сувари

Мена Сувари

Mena Suvari
АктрисаTracey
Кристин Бауэр

Кристин Бауэр

Kristin Bauer
АктрисаBree
Эдди Гоинс

Эдди Гоинс

Eddie Goines
АктёрGriff
Криста Аллен

Криста Аллен

Krista Allen
АктрисаJoan Carr
Горацио Галавис

Горацио Галавис

Horacio Galaviz
АктёрHiron
Эдди Ривера

Эдди Ривера

Eddie Rivera
АктёрPaco
Рубен Гарфиас

Рубен Гарфиас

Ruben Garfias
АктёрSheriff Garcia
Келси Коллинз

Келси Коллинз

Kelsey Collins Keener
АктрисаPam Mahoney
Карл Т. Райт

Карл Т. Райт

Karl T. Wright
АктёрTroy Hudson

Продюсеры

Родрик Дэвид

Родрик Дэвид

Rodric David
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Олег Новиков

Олег Новиков

Актёр дубляжа
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актриса дубляжа

Художники

Эрика Ховард

Эрика Ховард

Erica Howard
Художница

Операторы

Массимо Зери

Массимо Зери

Massimo Zeri
Оператор

Композиторы

Джефф Кардони

Джефф Кардони

Jeff Cardoni
Композитор