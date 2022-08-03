Расторгуев (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, Расторгуев
Документальный125 мин18+
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О фильме
30 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике был убит документалист Александр Расторгуев, оставивший уникальный след в русском кино. Был ли он услышан и смог ли выполнить главную задачу документалистской работы — спасти человечество? Прямая речь и фрагменты фильмов складываются в историю не о том, как он погиб, а как он жил.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЕОРежиссёр
Евгения
Останина
- ЮНАктриса
Юлия
Навальная
- ЛААктриса
Любовь
Аркус
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- ПКАктёр
Павел
Костомаров
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актриса
Дарья
Мельникова
- АПАктёр
Алексей
Попогребский
- АРАктёр
Александр
Расторгуев
- Актёр
Александр
Роднянский
- ЕОСценарист
Евгения
Останина
- ЕГПродюсер
Евгений
Гиндилис
- ОСПродюсер
Олеся
Суюнова
- ЕОМонтажёр
Евгения
Останина
- АКОператор
Андрей
Киселев
- ПКОператор
Павел
Костомаров
- АРОператор
Александр
Расторгуев
- МХОператор
Михаил
Хурсевич