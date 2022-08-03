Расторгуев
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Расторгуев

Расторгуев (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, Расторгуев
Документальный125 мин18+

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О фильме

30 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике был убит документалист Александр Расторгуев, оставивший уникальный след в русском кино. Был ли он услышан и смог ли выполнить главную задачу документалистской работы — спасти человечество? Прямая речь и фрагменты фильмов складываются в историю не о том, как он погиб, а как он жил.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Расторгуев»