Расторгуев (фильм, 2021) смотреть онлайн

30 июля 2018 года в Центрально-Африканской Республике был убит документалист Александр Расторгуев, оставивший уникальный след в русском кино. Был ли он услышан и смог ли выполнить главную задачу документалистской работы — спасти человечество? Прямая речь и фрагменты фильмов складываются в историю не о том, как он погиб, а как он жил.

