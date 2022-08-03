Ральф против интернета (фильм, 2018) смотреть онлайн

У игрового автомата с игрой «Сладкий форсаж» отрывает руль, и все персонажи, включая Ванилопу фон Кекс, оказываются под угрозой сокращения. Найти новую деталь можно только в сети, и Ральф решает помочь подруге в поисках. Друзья отправляются в красочный мегаполис Интернет.

