Ральф против интернета (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Ralph Breaks the Internet
Мультфильм, Семейный108 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
У игрового автомата с игрой «Сладкий форсаж» отрывает руль, и все персонажи, включая Ванилопу фон Кекс, оказываются под угрозой сокращения. Найти новую деталь можно только в сети, и Ральф решает помочь подруге в поисках. Друзья отправляются в красочный мегаполис Интернет.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ФДРежиссёр
Фил
Джонстон
- РМРежиссёр
Рич
Мур
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Сара
Силверман
- ГГАктриса
Галь
Гадот
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ДМАктёр
Джек
Макбрайер
- Актриса
Джейн
Линч
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Альфред
Молина
- ЭОАктёр
Эд
О’Нил
- Актёр
Шон
Джамброун
- ФДСценарист
Фил
Джонстон
- РМСценарист
Рич
Мур
- ДРСценарист
Джим
Рирдон
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ДЛПродюсер
Дженнифер
Ли
- БСПродюсер
Брэд
Симонсен
- СДАктёр дубляжа
Станислав
Дужников
- НМАктриса дубляжа
Наталия
Медведева
- Актриса дубляжа
Любовь
Аксёнова
- Актриса дубляжа
Ирина
Горбачёва
- Актёр дубляжа
Александр
Гудков
- МЛХудожник
Маттиас
Лехнер
- ДММонтажёр
Джереми
Милтон
- ФРМонтажёр
Фабьен
Роули
- НУОператор
Нэйтан
Уорнер
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман