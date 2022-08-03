Ральф против интернета 3D
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Ральф против интернета 3D

Ральф против интернета 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Ralph Breaks the Internet
Мультфильм, Приключения108 мин6+

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О фильме

У игрового автомата с игрой «Сладкий форсаж» отрывает руль, и все персонажи, включая Ванилопу фон Кекс, оказываются под угрозой сокращения. Найти новую деталь можно только в сети, и Ральф решает помочь подруге в поисках. Друзья отправляются в красочный мегаполис Интернет.

Страна
Сингапур, США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ральф против интернета 3D»