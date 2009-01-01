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Пятница 13-е

Пятница 13-е (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.72009, Friday the 13th
Ужасы93 мин18+

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Сюжет

Компания молодых людей отправляется в поход. Заблудившись в лесу, ребята выходят на расположенный у озера заброшенный лагерь. Когда-то здесь зверствовал маньяк-убийца, но и много лет спустя это место остается смертельно опасным…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пятница 13-е»

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