Пятница 13-е (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.72009, Friday the 13th
Ужасы93 мин18+
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Сюжет
Компания молодых людей отправляется в поход. Заблудившись в лесу, ребята выходят на расположенный у озера заброшенный лагерь. Когда-то здесь зверствовал маньяк-убийца, но и много лет спустя это место остается смертельно опасным…
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Информация
Рейтинг
5.9 К�иноПоиск
5.5 IMDb
- МНРежиссёр
Маркус
Ниспел
- ДПАктёр
Джаред
Падалеки
- Актриса
Даниэль
Панабэйкер
- АРАктриса
Аманда
Ригетти
- ТВАктёр
Трэвис
Ван Винкл
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- ДМАктёр
Дерек
Мирс
- ДСАктёр
Джонатан
Садовский
- ДГАктриса
Джулианна
Гуилл
- БФАктёр
Бен
Фельдман
- АЭАктёр
Арлен
Эскарпета
- ВМСценарист
Виктор
Миллер
- ДШСценарист
Дэмиэн
Шеннон
- МССценарист
Марк
Свифт
- МУСценарист
Марк
Уитон
- Продюсер
Майкл
Бэй
- ШСПродюсер
Шон
С. Каннингэм
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- РХХудожница
Рэнди
Хьюк
- КБМонтажёр
Кен
Блэкуэлл
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски