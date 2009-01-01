Пятница 13-е (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Компания молодых людей отправляется в поход. Заблудившись в лесу, ребята выходят на расположенный у озера заброшенный лагерь. Когда-то здесь зверствовал маньяк-убийца, но и много лет спустя это место остается смертельно опасным…



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