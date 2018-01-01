Wink
Детям
Путеводная звезда
Актёры и съёмочная группа фильма «Путеводная звезда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Путеводная звезда»

Режиссёры

Тимоти Рекарт

Timothy Reckart
Режиссёр

Актёры

Стивен Ян

Steven Yeun
АктёрBo
Кигэн-Майкл Ки

Keegan-Michael Key
АктёрDave
Эйди Брайант

Aidy Bryant
АктрисаRuth
Джина Родригес

Gina Rodriguez
АктрисаMary
Закари Ливай

Zachary Levi
АктёрJoseph
Кристофер Пламмер

Christopher Plummer
АктёрHerod
Винг Реймз

Ving Rhames
АктёрThaddeus
Габриэль Иглесиас

Gabriel Iglesias
АктёрRufus
Келли Кларксон

Kelly Clarkson
АктрисаLeah
Энтони Андерсон

Anthony Anderson
АктёрZach

Продюсеры

Девон Франклин

DeVon Franklin
Продюсер
Брайан Хенсон

Brian Henson
Продюсер
Лиза Хенсон

Lisa Henson
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Колесников

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа