Путеводная звезда

Путеводная звезда (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, The Star
Мультфильм82 мин6+

О фильме

Бо – простой, но смелый ослик, который работает на мельнице и постоянно мечтает о настоящих приключениях. Однажды он видит, как в небе загорается яркая путеводная звезда и понимает, что это знамение. Бо решает выяснить, к чему его приведет этот знак.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

