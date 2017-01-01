Путеводная звезда (фильм, 2017) смотреть онлайн

Бо – простой, но смелый ослик, который работает на мельнице и постоянно мечтает о настоящих приключениях. Однажды он видит, как в небе загорается яркая путеводная звезда и понимает, что это знамение. Бо решает выяснить, к чему его приведет этот знак.

