Путеводная звезда (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.82017, The Star
Мультфильм82 мин6+
О фильме
Бо – простой, но смелый ослик, который работает на мельнице и постоянно мечтает о настоящих приключениях. Однажды он видит, как в небе загорается яркая путеводная звезда и понимает, что это знамение. Бо решает выяснить, к чему его приведет этот знак.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТРРежиссёр
Тимоти
Рекарт
- Актёр
Стивен
Ян
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ЭБАктриса
Эйди
Брайант
- ДРАктриса
Джина
Родригес
- Актёр
Закари
Ливай
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Винг
Реймз
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- Актриса
Келли
Кларксон
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- Продюсер
Девон
Франклин
- Продюсер
Брайан
Хенсон
- ЛХПродюсер
Лиза
Хенсон
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин