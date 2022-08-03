Американская экранизация одноименного романа Жюля Верна. Ученый и его племянник находят древний артефакт. Расшифровав письмена и встретив девушку-проводницу по имени Ханна они отправляются в захватывающее путешествие, которое приводит их в загадочный подземный мир…

