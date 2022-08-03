Путешествие к центру Земли 3D (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Journey to the Center of the Earth 3D
Фантастика, Приключения88 мин12+
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О фильме
Американская экранизация одноименного романа Жюля Верна. Ученый и его племянник находят древний артефакт. Расшифровав письмена и встретив девушку-проводницу по имени Ханна они отправляются в захватывающее путешествие, которое приводит их в загадочный подземный мир…
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрик
Бревиг
- Актёр
Брендан
Фрейзер
- Актёр
Джош
Хатчерсон
- АБАктриса
Анита
Брием
- СМАктёр
Сет
Майерс
- ЖМАктёр
Жан
Мишель Паре
- ДВАктриса
Джейн
Вилер
- ФФАктёр
Фрэнк
Фонтейн
- ДКАктёр
Джанкарло
Кальтабиано
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- ГГАктёр
Гарт
Гилкер
- Сценарист
Дженнифер
Флэкетт
- МЛСценарист
Марк
Левин
- ЖВСценарист
Жюль
Верн
- Продюсер
Бо
Флинн
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДЧАктёр дубляжа
Дмитрий
Череватенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ПММонтажёр
Пол
Мартин Смит
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон