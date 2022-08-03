Путешествие к центру Земли 3D
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Путешествие к центру Земли 3D

Путешествие к центру Земли 3D (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Journey to the Center of the Earth 3D
Фантастика, Приключения88 мин12+

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О фильме

Американская экранизация одноименного романа Жюля Верна. Ученый и его племянник находят древний артефакт. Расшифровав письмена и встретив девушку-проводницу по имени Ханна они отправляются в захватывающее путешествие, которое приводит их в загадочный подземный мир…

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Путешествие к центру Земли 3D»