Пушки, телки и азарт (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.52011, Guns, Girls and Gambling
Триллеры, Комедии85 мин18+
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Сюжет
Джону Смиту не очень-то везло в последнее время, но он верил в народную мудрость, что жизнь – это тельняшка, и за черной полосой обязательно последует белая. Однако на этот раз мудрость не сработала. Джон Смит оказался в плохое время в плохом месте. Из казино, где он пытался поправить свое финан�совое положение, во время игры в покер украли бесценный индейский артефакт. Как гласит предание, эта священная маска легендарного воина племени сиу способна подарить своему обладателю удачу и бессмертие. Охотников за счастьем подсобралось немало, и все они стопроцентно уверены, что вор – Джон Смит.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МУР�ежиссёр
Майкл
Уинник
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- МПАктриса
Меган
Парк
- ХМАктриса
Хелена
Мэттссон
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- ГТАктёр
Гордон
Тутусис
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Мэттью
Уиллиг
- Актёр
Дейн
Кук
- СТАктёр
Сэм
Трэммелл
- Актёр
Джефф
Фэйи
- МУСценарист
Майкл
Уинник
- ГБПродюсер
Генри
Богер
- МСПродюсер
Микель
Сабин
- МУПродюсер
Майкл
Уинник
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- БЛХудожник
Брайан
Лайвз
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони