Пушки, телки и азарт (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Джону Смиту не очень-то везло в последнее время, но он верил в народную мудрость, что жизнь – это тельняшка, и за черной полосой обязательно последует белая. Однако на этот раз мудрость не сработала. Джон Смит оказался в плохое время в плохом месте. Из казино, где он пытался поправить свое финан�совое положение, во время игры в покер украли бесценный индейский артефакт. Как гласит предание, эта священная маска легендарного воина племени сиу способна подарить своему обладателю удачу и бессмертие. Охотников за счастьем подсобралось немало, и все они стопроцентно уверены, что вор – Джон Смит.



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