Пушки, телки и азарт
Wink
Фильмы
Пушки, телки и азарт

Пушки, телки и азарт (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.52011, Guns, Girls and Gambling
Триллеры, Комедии85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джону Смиту не очень-то везло в последнее время, но он верил в народную мудрость, что жизнь – это тельняшка, и за черной полосой обязательно последует белая. Однако на этот раз мудрость не сработала. Джон Смит оказался в плохое время в плохом месте. Из казино, где он пытался поправить свое финансовое положение, во время игры в покер украли бесценный индейский артефакт. Как гласит предание, эта священная маска легендарного воина племени сиу способна подарить своему обладателю удачу и бессмертие. Охотников за счастьем подсобралось немало, и все они стопроцентно уверены, что вор – Джон Смит.

Пушки, телки и азарт смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пушки, телки и азарт»

Всё