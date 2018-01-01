Wink
Фильмы
Пункт назначения: Смайл
Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Смайл»

Режиссёры

Ларс Клевберг

Lars Klevberg
Режиссёр

Актёры

Кэтрин Прескотт

Kathryn Prescott
АктрисаBird Fitcher
Тайлер Янг

Tyler Young
АктёрConnor Bell
Саманта Логан

Samantha Logan
АктрисаKasey
Кинэн Трэйси

Keenan Tracey
АктёрDevin
Присцилла Кинтана

Priscilla Quintana
АктрисаMina
Хавьер Ботет

Javier Botet
АктёрThe Entity
Митч Пиледжи

Mitch Pileggi
АктёрSheriff Pembroke
Кэти Стивенс

Katie Stevens
АктрисаAvery
Грейс Забриски

Grace Zabriskie
АктрисаLena Sable

Сценаристы

Блэр Батлер

Blair Butler
Сценарист
Ларс Клевберг

Lars Klevberg
Сценарист

Продюсеры

Крис Бендер

Chris Bender
Продюсер
Рой Ли

Roy Lee
Продюсер

Актёры дубляжа

Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Юлия Чуракова

Актриса дубляжа
Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Алена Фалалеева

Актриса дубляжа

Монтажёры

Питер Гвоздас

Peter Gvozdas
Монтажёр