Пункт назначения: Смайл
Wink
Фильмы
Пункт назначения: Смайл

Пункт назначения: Смайл (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.92019, Polaroid
Ужасы, Триллер84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Пункт назначения: Смайл» — мистический хоррор о проклятой вещи, которая превращает обычное фото в смертный приговор.

Стеснительная старшеклассница Берд получает в подарок старый «Полароид» и начинает фотографировать друзей. Но на снимках появляется странная тень, а вскоре становится ясно: каждый, кто попал в кадр, оказывается в смертельной опасности. Вариант «не пользоваться камерой» не помогает, и друзья вынуждены срочно выяснять, что это за проклятие и откуда оно взялось. Так они узнают о давней истории, связанной с фотоаппаратом. Но чем ближе герои к разгадке, тем выше становится цена ошибки.

«Пункт назначения: Смайл» 2019 года понравится любителям городских легенд о вещах «с секретом». Но, включив фильм из любопытства, вы едва ли захотите уйти, не узнав, сумеют ли герои избавиться от древнего проклятия.

Страна
Норвегия, США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пункт назначения: Смайл»