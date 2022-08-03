Пункт назначения: Смайл (фильм, 2019) смотреть онлайн
Фильм «Пункт назначения: Смайл» — мистический хоррор о проклятой вещи, которая превращает обычное фото в смертный приговор.
Стеснительная старшеклассница Берд получает в подарок старый «Полароид» и начинает фотографировать друзей. Но на снимках появляется странная тень, а вскоре становится ясно: каждый, кто попал в кадр, оказывается в смертельной опасности. Вариант «не пользоваться камерой» не помогает, и друзья вынуждены срочно выяснять, что это за проклятие и откуда оно взялось. Так они узнают о давней истории, связанной с фотоаппаратом. Но чем ближе герои к разгадке, тем выше становится цена ошибки.
«Пункт назначения: Смайл» 2019 года понравится любителям городских легенд о вещах «с секретом». Но, включив фильм из любопытства, вы едва ли захотите уйти, не узнав, сумеют ли герои избавиться от древнего проклятия.
- ЛКРежиссёр
Ларс
Клевберг
- Актриса
Кэтрин
Прескотт
- ТЯАктёр
Тайлер
Янг
- СЛАктриса
Саманта
Логан
- КТАктёр
Кинэн
Трэйси
- ПКАктриса
Присцилла
Кинтана
- ХБАктёр
Хавьер
Ботет
- Актёр
Митч
Пиледжи
- КСАктриса
Кэти
Стивенс
- ГЗАктриса
Грейс
Забриски
- ББСценарист
Блэр
Батлер
- ЛКСценарист
Ларс
Клевберг
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- Продюсер
Рой
Ли
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Чуракова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас