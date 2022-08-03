Пункт назначения: Смайл (фильм, 2019) смотреть онлайн

Фильм «Пункт назначения: Смайл» — мистический хоррор о проклятой вещи, которая превращает обычное фото в смертный приговор.



Стеснительная старшеклассница Берд получает в подарок старый «Полароид» и начинает фотографировать друзей. Но на снимках появляется странная тень, а вскоре становится ясно: каждый, кто попал в кадр, оказывается в смертельной опасности. Вариант «не пользоваться камерой» не помогает, и друзья вынуждены срочно выяснять, что это за проклятие и откуда оно взялось. Так они узнают о давней истории, связанной с фотоаппаратом. Но чем ближе герои к разгадке, тем выше становится цена ошибки.



«Пункт назначения: Смайл» 2019 года понравится любителям городских легенд о вещах «с секретом». Но, включив фильм из любопытства, вы едва ли захотите уйти, не узнав, сумеют ли герои избавиться от древнего проклятия.

