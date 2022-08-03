Птичка на проводе (фильм, 1990) смотреть онлайн
9.21990, Bird on a Wire
Боевик, Триллер105 мин18+
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О фильме
Бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДБРежиссёр
Джон
Бэдэм
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Голди
Хоун
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- Актёр
Билл
Дьюк
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ДСАктриса
Джоан
Северанс
- ГЦАктёр
Гарри
Цезар
- ДКАктёр
Джефф
Кори
- АБАктёр
Алекс
Брухански
- ДПАктёр
Джон
Пайпер-Фергюсон
- ДЗСценарист
Дэвид
Зельцер
- ЛВСценарист
Луис
Веноста
- Продюсер
Роб
Коэн
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- РХХудожник
Ричард
Хьюдолин
- ЭКХудожник
Эдуардо
Кастро
- УАХудожник
Уэйн
А. Финкелман
- ФММонтажёр
Фрэнк
Моррисс
- РПОператор
Роберт
Праймс
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер