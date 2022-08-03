Птичка на проводе
Wink
Фильмы
Птичка на проводе

Птичка на проводе (фильм, 1990) смотреть онлайн

9.21990, Bird on a Wire
Боевик, Триллер105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бывшим возлюбленным вместе предстоит спасаться от злодеев, но именно это помогает им вернуть утраченную любовь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Птичка на проводе»