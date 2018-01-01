Птичий короб (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Пять лет назад мир погрузился в хаос: увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Услышав по радио о безопасном месте, женщина с двумя пятилетними детьми отправляется на поиски выжившей общины и прихватывает с собой попугаев в коробке. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, самое главное — не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность.



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