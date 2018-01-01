Птичий короб (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Bird Box
Ужасы, Фантастика18+
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Сюжет
Пять лет назад мир погрузился в хаос: увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Услышав по радио о безопасном месте, женщина с двумя пятилетними детьми отправляется на поиски выжившей общины и прихватывает с собой попугаев в коробке. Чтобы сохранить жизнь в этом новом мире, самое главное — не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на приближающуюся опасность.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Ужасы
Рейтинг
- СБРежиссёр
Сюзанна
Бир
- Актриса
Джеки
Уивер
- ТРАктёр
Треванте
Роудс
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Роза
Салазар
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ЛРАктёр
Лил
Рел Ховери
- Актёр
Том
Холландер
- Актёр
Машин
Ган Келли
- Актриса
Сандра
Буллок
- ДМСценарист
Джош
Малерман
- ЭХСценарист
Эрик
Хайссерер
- Продюсер
Сандра
Буллок
- МКПродюсер
Марк
Котон
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- СБПродюсер
Сюзанна
Бир
- ЭПХудожник
Эрик
Польсвартек
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- ССХудожница
Синье
Сейлунд
- ЯРХудожник
Ян
Рулфс
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс