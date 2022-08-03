Психоаналитик (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Shrink
Драма, Комедия100 мин18+
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О фильме
В центре сюжета — голливудский психоаналитик и заядлый курильщик марихуаны, находящийся во власти личной трагедии, с отсутствием веры в способность помочь своим пациентам. Тем не менее он вынужден принимать бесконечно страдающих знаменитостей…
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДПРежиссёр
Джонас
Пейт
- Актёр
Кевин
Спейси
- МВАктёр
Марк
Веббер
- КПАктриса
Кеке
Палмер
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- Актёр
Джесси
Племонс
- ПДАктриса
Пелл
Джеймс
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актёр
Робин
Уильямс
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- ЛРАктриса
Лаура
Рэмси
- ТМСценарист
Томас
Моффетт
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- МБПродюсер
Майкл
Барнс
- Продюсер
Брэкстон
Поуп
- Продюсер
Кевин
Спейси
- ДХХудожница
Дорит
Херст
- ЛЭОператор
Лукас
Эттлин
- ИФОператор
Исаак
Филлипс
- КЭКомпозитор
Кен
Эндрюс
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл