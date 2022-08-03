Психоаналитик
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Психоаналитик

Психоаналитик (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Shrink
Драма, Комедия100 мин18+

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О фильме

В центре сюжета — голливудский психоаналитик и заядлый курильщик марихуаны, находящийся во власти личной трагедии, с отсутствием веры в способность помочь своим пациентам. Тем не менее он вынужден принимать бесконечно страдающих знаменитостей…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Психоаналитик»