Wink
Фильмы
Пряности и страсти

Пряности и страсти (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.22014, The Hundred-Foot Journey
Драма, Мелодрама117 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в городок в Провансе, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций.

Страна
США, Индия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пряности и страсти»