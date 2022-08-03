Пряности и страсти (фильм, 2014) смотреть онлайн
9.22014, The Hundred-Foot Journey
Драма, Мелодрама117 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в городок в Провансе, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актриса
Хелен
Миррен
- ОПАктёр
Ом
Пури
- МДАктёр
Маниш
Дайал
- ШЛАктриса
Шарлотта
Ле Бон
- АШАктёр
Амит
Шах
- ФДАктриса
Фарзана
Дуа Элахе
- ДМАктёр
Диллон
Митра
- АПАктриса
Ариа
Пандья
- МБАктёр
Мишель
Блан
- КСАктёр
Клеман
Сибони
- Сценарист
Стивен
Найт
- ДБПродюсер
Джульетт
Блейк
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- Продюсер
Опра
Уинфри
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- ДМАктриса дубляжа
Дарья
Михайлова
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трофимов
- АГХудожник
Ален
Гюффруа
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- СДХудожница
Сабина
Делуврие
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ЛСОператор
Линус
Сандгрен
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман