Провинциалы
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Провинциалы
8.82018, Провинциалы
Детектив, Криминал95 мин18+

Провинциалы (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Из-за неприятного инцидента в федерации боксёр Ки-чхоль вынужден бросить спорт и пойти работать физруком в сельскую школу для девочек. На новом месте ему немного не по себе, так как в округе пропала школьница, но никому нет до этого дела, а школьное руководство больше обеспокоено сбором задолженностей с учеников. Подруга пропавшей уверена - девушку похитили, тогда Ки-чхоль решает помочь ей в поисках.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Провинциалы»