Провинциалы (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Из-за неприятного инцидента в федерации боксёр Ки-чхоль вынужден бросить спорт и пойти работать физруком в сельскую школу для девочек. На новом месте ему немного не по себе, так как в округе пропала школьница, но никому нет до этого дела, а школьное руководство больше обеспокоено сбором задолженностей с учеников. Подруга пропавшей уверена - девушку похитили, тогда Ки-чхоль решает помочь ей в поисках.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЛДРежиссёр
Лим
Джин-сун
- Актёр
Ма
Дон-сок
- КСАктриса
Ким
Сэ-рон
- ЧГАктёр
Чан
Гван
- ЛСАктёр
Ли
Сан-ёп
- ЩСАктриса
Щин
Сэ-хви
- ЧСАктёр
Чин
Сон-гю
- ОХАктёр
О
Хи-джун
- ЧСАктёр
Чон
Су-хан
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- ПДАктриса
Пэ
Джин-а
- ЮХАктёр
Ю
Ха-бок
- ЁМАктёр
Ё
Му-ён
- СЁАктриса
Сон
Ён-сун
- КДАктёр
Ким
Дэ-хён
- СЫАктриса
Сон
Ын-со
- ЛДСценарист
Лим
Джин-сун
- СДПродюсер
Сон
Джон-у
- КСПродюсер
Ким
Сон-джин
- ЯХХудожник
Ян
Хон-сам
- ПКМонтажёр
Пак
Кён-сук
- МЁКомпозитор
Мок
Ён-джин