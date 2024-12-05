Из-за неприятного инцидента в федерации боксёр Ки-чхоль вынужден бросить спорт и пойти работать физруком в сельскую школу для девочек. На новом месте ему немного не по себе, так как в округе пропала школьница, но никому нет до этого дела, а школьное руководство больше обеспокоено сбором задолженностей с учеников. Подруга пропавшей уверена - девушку похитили, тогда Ки-чхоль решает помочь ей в поисках.

