Wink
Лим Джин-сун
Лим Джин-сун

Лим Джин-сун

Lim Jin-soon

Карьера
Режиссёр, Сценарист
Дата рождения
2 июня 1973 г. (52 года)

Фильмография

Режиссёр

Сценарист