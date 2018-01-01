Wink
Фильмы
Противостояние
Актёры и съёмочная группа фильма «Противостояние»

Актёры и съёмочная группа фильма «Противостояние»

Режиссёры

Аббас Алибхай Бурмавалла

Аббас Алибхай Бурмавалла

Abbas Alibhai Burmawalla
Режиссёр
Мастан Алибхай Бурмавалла

Мастан Алибхай Бурмавалла

Mastan Alibhai Burmawalla
Режиссёр

Актёры

Акшай Кумар

Акшай Кумар

Akshay Kumar
АктёрRaj Malhotra
Карина Капур

Карина Капур

Kareena Kapoor
АктрисаAdvocate Priya Saxena Malhotra
Приянка Чопра Джонас

Приянка Чопра Джонас

Priyanka Chopra Jonas
АктрисаSonia Kapoor Roy (в титрах: Priyanka Chopra)
Амриш Пури

Амриш Пури

Amrish Puri
АктёрRanjit Roy
Пареш Раваль

Пареш Раваль

Paresh Rawal
АктёрAdvocate Ravi Patel
Анну Капур

Анну Капур

Annu Kapoor
АктёрBarrister Ram Chotrani
Вивек Шок

Вивек Шок

Vivek Shauq
АктёрRakesh Sharma (в титрах: Vivek Shaque)
Упасана Сингх

Упасана Сингх

Upasna Singh
АктрисаKanchan Chotrani (в титрах: Upasna Singh)
Анил Награт

Анил Награт

Anil Nagrath
АктёрJudge Anupam Choudhary
Суреш Бхагват

Суреш Бхагват

Suresh Bhagwat
АктёрBhagwat

Сценаристы

Шираз Ахмед

Шираз Ахмед

Shiraz Ahmed
Сценарист

Продюсеры

Субхаш Гхай

Субхаш Гхай

Subhash Ghai
Продюсер

Художники

Маниш Малхотра

Маниш Малхотра

Manish Malhotra
Художник

Монтажёры

Хуссэйн А. Бурмавала

Хуссэйн А. Бурмавала

Hussain A. Burmawala
Монтажёр

Композиторы

Салим Мерчант

Салим Мерчант

Salim Merchant
Композитор
Сулайман Мерчант

Сулайман Мерчант

Sulaiman Merchant
Композитор
Химеш Решаммия

Химеш Решаммия

Himesh Reshammiya
Композитор