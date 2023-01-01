Биография

Акшай Кумар — актер, продюсер и сценарист. Родился в Амритсаре, Индия, 9 сентября 1967 года. Раджив Хари Ом Бхатия — так актера назвали при рождении — с юности увлекался спортом, получил черные пояса по тхэквондо и каратэ. Был преподавателем боевых искусств, когда получил приглашение от одного из студентов поучаствовать в фотосъемке. Собрав портфолио из удачных снимков, Кумар начал рассылать его продюсерам, которые вскоре пригласили будущего актера в новые проекты. Впервые Акшай Кумар появился на экране в драме 1987 года «Сегодня» в роли инструктора по каратэ. В 1990-е годы актер сыграл в более чем 25 картинах, среди которых получившие высокий рейтинг «Сумасшедшее сердце», «Зверь», «Цена жизни», «Не пытайся меня переиграть», «Желание», «Классный игрок», «С любовью не шутят», «Клятва», «Король игроков». Среди других успешных проектов с участием Кумара — «Противостояние», «Наперегонки со временем», «Игрок 420», «Привет, малышка!», «Друзья навсегда», а всего на его счету более 160 фильмов. Выступал в качестве продюсера картин «О, Господи!», «Переиграть судьбу», «Хочешь жить — умей вертеться!», «Благодарю тебя», «Рустом», «Воздушная перевозка». Был одним из сценаристов сериала «Любимый зять» и фильма Durgavati.