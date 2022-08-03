Противостояние (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.72004, Aitraaz
Триллер, Мелодрама137 мин18+
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О фильме
Удачливый бизнесмен в индустрии телесвязи. В его рукаве есть много тузов, он - настоящий современный герой: обаятелен, богат, умен. Но его будущее покрыто мраком: никто не может считаться виновным, пока это не доказано. Но, как ни странно, его судьба - быть виноватым без вины...
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ААРежиссёр
Аббас
Алибхай Бурмавалла
- МАРежиссёр
Мастан
Алибхай Бурмавалла
- Актёр
Акшай
Кумар
- ККАктриса
Карина
Капур
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- АПАктёр
Амриш
Пури
- ПРАктёр
Пареш
Раваль
- АКАктёр
Анну
Капур
- ВШАктёр
Вивек
Шок
- УСАктриса
Упасана
Сингх
- АНАктёр
Анил
Награт
- СБАктёр
Суреш
Бхагват
- ШАСценарист
Шираз
Ахмед
- СГПродюсер
Субхаш
Гхай
- ММХудожник
Маниш
Малхотра
- ХАМонтажёр
Хуссэйн
А. Бурмавала
- СМКомпозитор
Салим
Мерчант
- СМКомпозитор
Сулайман
Мерчант
- ХРКомпозитор
Химеш
Решаммия