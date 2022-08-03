Противостояние
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Противостояние (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.72004, Aitraaz
Триллер, Мелодрама137 мин18+

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О фильме

Удачливый бизнесмен в индустрии телесвязи. В его рукаве есть много тузов, он - настоящий современный герой: обаятелен, богат, умен. Но его будущее покрыто мраком: никто не может считаться виновным, пока это не доказано. Но, как ни странно, его судьба - быть виноватым без вины...

Страна
Индия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Противостояние»