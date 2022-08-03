Противостояние (фильм, 2004) смотреть онлайн

Удачливый бизнесмен в индустрии телесвязи. В его рукаве есть много тузов, он - настоящий современный герой: обаятелен, богат, умен. Но его будущее покрыто мраком: никто не может считаться виновным, пока это не доказано. Но, как ни странно, его судьба - быть виноватым без вины...

