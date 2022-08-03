Преступник охотится за собственными двойниками в параллельных мирах. Джет Ли и Джейсон Стэйтем в фантастическом боевике от создателя «Пункта назначения» Джеймса Вона.



В мире, где люди могут посещать параллельные измерения, существует специальная полиция, которая следит за соблюдением закона в этой области — так называемое Межпространственное бюро расследований. Однажды из тюрьмы сбегает Габриэл Юло, бывший агент бюро, который начинает убивать собственных двойников из параллельных миров, потому что знает: жизненная энергия убитых «отражений» аккумулируется в нем самом. Преследуя цель стать сверхчеловеком, Юло с легкостью убивает свои копии, одну за одной, до тех пор, пока вдруг на его пути не встречается полицейский из Лос-Анджелеса. Неужели теперь у Вселенной есть шанс на восстановление равновесия между мирами?



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