Противостояние (фильм, 2001) смотреть онлайн
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О фильме
Преступник охотится за собственными двойниками в параллельных мирах. Джет Ли и Джейсон Стэйтем в фантастическом боевике от создателя «Пункта назначения» Джеймса Вона.
В мире, где люди могут посещать параллельные измерения, существует специальная полиция, которая следит за соблюдением закона в этой области — так называемое Межпространственное бюро расследований. Однажды из тюрьмы сбегает Габриэл Юло, бывший агент бюро, который начинает убивать собственных двойников из параллельных миров, потому что знает: жизненная энергия убитых «отражений» аккумулируется в нем самом. Преследуя цель стать сверхчеловеком, Юло с легкостью убивает свои копии, одну за одной, до тех пор, пока вдруг на его пути не встречается полицейский из Лос-Анджелеса. Неужели теперь у Вселенной есть шанс на восстановление равновесия между мирами?
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Вон
- Актёр
Джет
Ли
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Карла
Гуджино
- Актёр
Делрой
Линдо
- Актёр
Джеймс
Моррисон
- ДБАктёр
Дилан
Бруно
- РСАктёр
Ричард
Стейнметц
- СРАктёр
Стив
Рэнкин
- ТСАктёр
Такер
Смоллвуд
- ХСАктриса
Харриет
Сэнсом Харрис
- ГМСценарист
Глен
Морган
- Сценарист
Джеймс
Вон
- ГМПродюсер
Глен
Морган
- Продюсер
Чарльз
Невирт
- Продюсер
Джеймс
Вон
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин