Простые вещи (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сергею предлагают за хорошие деньги делать обезболивающие уколы на дому Владимиру Журавлеву, старому актеру, когда-то любимого народом, а ныне почти полностью забытого. Журавлев - старик, на первый взгляд, вздорный и капризный, но с Сергеем у них складываются доверительные отношения…

