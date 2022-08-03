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Простые вещи

Простые вещи (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Простые вещи
Драма106 мин18+

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О фильме

Сергею предлагают за хорошие деньги делать обезболивающие уколы на дому Владимиру Журавлеву, старому актеру, когда-то любимого народом, а ныне почти полностью забытого. Журавлев - старик, на первый взгляд, вздорный и капризный, но с Сергеем у них складываются доверительные отношения…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Простые вещи»