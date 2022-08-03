Простые вещи (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Простые вещи
Драма106 мин18+
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О фильме
Сергею предлагают за хорошие деньги делать обезболивающие уколы на дому Владимиру Журавлеву, старому актеру, когда-то любимого народом, а ныне почти полностью забытого. Журавлев - старик, на первый взгляд, вздорный и капризный, но с Сергеем у них складываются доверительные отношения…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Попогребский
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Леонид
Броневой
- Актриса
Светлана
Камынина
- ИШАктёр
Иван
Шведов
- ЛМАктриса
Любовь
Макеева
- ГБАктёр
Геннадий
Богачёв
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- АБАктёр
Александр
Безруков
- ЦСАктриса
Цырендари
Самбуева
- ВААктёр
Владимир
Антипов
- АПСценарист
Алексей
Попогребский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- АСХудожница
Александра
Смолина-Розанова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ПКОператор
Павел
Костомаров
- ДККомпозитор
Дмитрий
Катханов