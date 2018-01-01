Wink
Простой план
Актёры и съёмочная группа фильма «Простой план»

Актёры и съёмочная группа фильма «Простой план»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Билл Пэкстон

Bill Paxton
АктёрHank
Бриджит Фонда

Bridget Fonda
АктрисаSarah
Билли Боб Торнтон

Billy Bob Thornton
АктёрJacob
Брент Бриско

Brent Briscoe
АктёрLou
Джек Уолш

Jack Walsh
АктёрTom Butler
Челси Росс

Chelcie Ross
АктёрCarl
Бекки Энн Бейкер

Becky Ann Baker
АктрисаNancy Chambers
Гэри Коул

Gary Cole
АктёрBaxter
Боб Дэвис

Bob Davis
АктёрFBI Agent Renkins
Питер Сивертсен

Peter Syvertsen
АктёрFBI Agent Freemont

Сценаристы

Скотт Б. Смит

Scott B. Smith
Сценарист

Продюсеры

Джеймс Джекс

James Jacks
Продюсер
Адам Шредер

Adam Schroeder
Продюсер
Марк Гордон

Mark Gordon
Продюсер
Гари Левинсон

Gary Levinsohn
Продюсер

Художники

Джеймс Ф. Трусдейл

James F. Truesdale
Художник
Джули Уайсс

Julie Weiss
Художница

Монтажёры

Артур Коберн

Arthur Coburn
Монтажёр

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор