Просто помиловать
Wink
Фильмы
Просто помиловать

Просто помиловать (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.72019, Just Mercy
Драмы, Криминал131 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

США, 1980-е. Выпускник Гарварда, юрист Брайан Стивенсон приезжает в Алабаму. Убедившись, что в штате процветают ложные обвинения на почве расизма, он решает помогать жертвам печальной тенденции. Так его подзащитным становится лесоруб Уолтер, на которого повесили убийство белой девушки.

Просто помиловать смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Просто помиловать»

Всё