Просто помиловать (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

США, 1980-е. Выпускник Гарварда, юрист Брайан Стивенсон приезжает в Алабаму. Убедившись, что в штате процветают ложные обвинения на почве расизма, он решает помогать жертвам печальной тенденции. Так его подзащитным становится лесоруб Уолтер, на которого повесили убийство белой девушки.



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