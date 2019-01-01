Просто помиловать (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.72019, Just Mercy
Драмы, Криминал131 мин18+
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Сюжет
США, 1980-е. Выпускник Гарварда, юрист Брайан Стивенсон приезжает в Алабаму. Убедившись, что в штате процветают ложные обвинения на почве расизма, он решает помогать жертвам печальной тенденции. Так его подзащитным становится лесоруб Уолтер, на которого повесили убийство белой девушки.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Дестин
Дэниел Креттон
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актриса
Бри
Ларсон
- РМАктёр
Роб
Морган
- Актёр
Рейф
Сполл
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- Актёр
О’Ши
Джексон мл.
- СЛАктёр
С.Дж.
ЛеБлан
- ДДСценарист
Дестин
Дэниел Креттон
- Б�ССценарист
Брайан
Стивенсон
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- НСМонтажёр
Нат
Сандерс
- БПОператор
Бретт
Павлак
- ДПКомпозитор
Джоэль
П. Уэст