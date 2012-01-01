Прощальный квартет (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Струнный квартет «Фуга» - нью-йоркский музыкальный коллектив, за 25 лет завоевавший мировую популярность. Поворотный момент наступает, когда виолончелисту Питеру, основателю квартета, ставят диагноз: болезнь Паркинсона. Это означает скорый конец его карьеры. Обстановка внутри квартета накаляется, семейная пара скрипачей Джулиет и Роберт сталкивается с кризисом отношений из-за измен, а ведущий скрипач Дэниел начинает встречаться с их дочерью.



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