Прощальный квартет
Wink
Фильмы
Прощальный квартет
8.32012, A Late Quartet
Драмы101 мин16+

Этот фильм пока недоступен

Прощальный квартет (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Струнный квартет «Фуга» - нью-йоркский музыкальный коллектив, за 25 лет завоевавший мировую популярность. Поворотный момент наступает, когда виолончелисту Питеру, основателю квартета, ставят диагноз: болезнь Паркинсона. Это означает скорый конец его карьеры. Обстановка внутри квартета накаляется, семейная пара скрипачей Джулиет и Роберт сталкивается с кризисом отношений из-за измен, а ведущий скрипач Дэниел начинает встречаться с их дочерью.

Прощальный квартет смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прощальный квартет»

Всё