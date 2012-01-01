Прощальный квартет (фильм, 2012) смотреть онлайн
Сюжет
Струнный квартет «Фуга» - нью-йоркский музыкальный коллектив, за 25 лет завоевавший мировую популярность. Поворотный момент наступает, когда виолончелисту Питеру, основателю квартета, ставят диагноз: болезнь Паркинсона. Это означает скорый конец его карьеры. Обстановка внутри квартета накаляется, семейная пара скрипачей Джулиет и Роберт сталкивается с кризисом отношений из-за измен, а ведущий скрипач Дэниел начинает встречаться с их дочерью.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЯЗРежиссёр
Ярон
Зильберман
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Марк
Иванир
- Актриса
Имоджен
Путс
- МДАктриса
Мадхур
Джаффри
- ЛЧАктриса
Лираз
Чархи
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ПКАктриса
Памела
Куинн
- БПАктёр
Бруклин
Паркинсон Груп
- СГСценарист
Сет
Гроссман
- ЯЗСценарист
Ярон
Зильберман
- ЭМПродюсер
Эмануэл
Майкл
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- СОХудожница
Сьюзэн
Огу
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- АБКомпозитор
Анджело
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