Пропавшая (Фильм, 2022)

Сюжет

Накануне развода жена Уилла бесследно исчезает. Триллер-детектив с Джерардом Батлером в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера.



Трудоголик Уилл Спанн построил успешную карьеру в строительной фирме, однако не заметил, �как брак оказался на грани развода. Уилл все еще любит жену несмотря на то, что однажды она изменила ему, и хочет сохранить семью, однако Лиза уверена — все кончено. Супруг предлагает жене поехать отдохнуть к родителям, прежде чем принимать окончательное решение. По дороге туда Уилл останавливается на заправке. Тем временем Лиза бесследно исчезает… Уилл вызывает полицию и идет за помощью к родителям супруги, отчаянно пытаясь разобраться в произошедшем. Однако со временем в похищении жены начинают подозревать самого Уилла. Сможет ли супруг найти жену и спасти брак?



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