Пропавшая (Фильм, 2022)
Сюжет
Накануне развода жена Уилла бесследно исчезает. Триллер-детектив с Джерардом Батлером в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера.
Трудоголик Уилл Спанн построил успешную карьеру в строительной фирме, однако не заметил, �как брак оказался на грани развода. Уилл все еще любит жену несмотря на то, что однажды она изменила ему, и хочет сохранить семью, однако Лиза уверена — все кончено. Супруг предлагает жене поехать отдохнуть к родителям, прежде чем принимать окончательное решение. По дороге туда Уилл останавливается на заправке. Тем временем Лиза бесследно исчезает… Уилл вызывает полицию и идет за помощью к родителям супруги, отчаянно пытаясь разобраться в произошедшем. Однако со временем в похищении жены начинают подозревать самого Уилла. Сможет ли супруг найти жену и спасти брак?
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Информация
Рейтинг
- БГРежиссёр
Брайан
Гудман
- Актёр
Джерард
Батлер
- ДААктриса
Джейми
Александер
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- ИЭАктёр
Итэн
Эмбри
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- СХАктриса
Синди
Хоган
- БОАктёр
Брюс
Олтмен
- ДСАктёр
Джордан
Сэллоум
- ДДАктриса
Дэни
Детте
- ЧЛАктёр
Чип
Лэйн
- МФСценарист
Марк
Фридман
- Продюсер
Джерард
Батлер
- МФПродюсер
Марк
Фридман
- БППродюсер
Брайан
Питт
- Продюсер
Алан
Сигел
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- БСХудожница
Беверли
Сэфьер
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- ПАОператор
Питер
А. Холлэнд