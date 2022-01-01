Пропавшая
Wink
Фильмы
Пропавшая
8.22022, Last Seen Alive
Боевики, Триллеры91 мин16+
Жена Уилла исчезает накануне развода. Детективный триллер с Джерардом Батлером
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Пропавшая (Фильм, 2022)

Сюжет

Накануне развода жена Уилла бесследно исчезает. Триллер-детектив с Джерардом Батлером в духе «Исчезнувшей» Дэвида Финчера.

Трудоголик Уилл Спанн построил успешную карьеру в строительной фирме, однако не заметил, как брак оказался на грани развода. Уилл все еще любит жену несмотря на то, что однажды она изменила ему, и хочет сохранить семью, однако Лиза уверена — все кончено. Супруг предлагает жене поехать отдохнуть к родителям, прежде чем принимать окончательное решение. По дороге туда Уилл останавливается на заправке. Тем временем Лиза бесследно исчезает… Уилл вызывает полицию и идет за помощью к родителям супруги, отчаянно пытаясь разобраться в произошедшем. Однако со временем в похищении жены начинают подозревать самого Уилла. Сможет ли супруг найти жену и спасти брак?

Чтобы не пропустить интригу и детали расследования, предлагаем смотреть фильм «Пропавшая» в хорошем качестве, который уже сейчас доступен на нашем видеосервисе Wink!

Пропавшая смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пропавшая»

Всё