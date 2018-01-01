WinkФильмыПроклятие золотого цветкаАктёры и съёмочная группа фильма «Проклятие золотого цветка»
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие золотого цветка»
Режиссёры
Актёры
АктёрEmperor Ping
Чоу Юнь-ФатChow Yun-Fat
АктрисаEmpress Phoenix
Гун ЛиGong Li
АктёрPrince Jai
Джей ЧоуJay Chou
АктёрCrown Prince Wan
Лю ЕLiu Ye
АктёрJiang / Imperial Physician
Ни ДахунNi Dahong
АктёрYu / Prince
Цинь ЦзюньцзеQin Junjie
АктрисаJiang Chan
Ли МаньLi Man
АктрисаMrs. Jiang
Чэнь ЦзиньChen Jin
АктёрLiang / Prince (в титрах: Aaron Shang)
Аарон С. ШанAaron C. Shang
АктёрPrince Jai