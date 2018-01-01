Wink
Проклятие золотого цветка
Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие золотого цветка»

Режиссёры

Чжан Имоу

Zhang Yimou
Режиссёр

Актёры

Чоу Юнь-Фат

Chow Yun-Fat
АктёрEmperor Ping
Гун Ли

Gong Li
АктрисаEmpress Phoenix
Джей Чоу

Jay Chou
АктёрPrince Jai
Лю Е

Liu Ye
АктёрCrown Prince Wan
Ни Дахун

Ni Dahong
АктёрJiang / Imperial Physician
Цинь Цзюньцзе

Qin Junjie
АктёрYu / Prince
Ли Мань

Li Man
АктрисаJiang Chan
Чэнь Цзинь

Chen Jin
АктрисаMrs. Jiang
Аарон С. Шан

Aaron C. Shang
АктёрLiang / Prince (в титрах: Aaron Shang)
Лиам О’Брайен

Liam O'Brien
АктёрPrince Jai

Сценаристы

Чжан Имоу

Zhang Yimou
Сценарист
Цао Юй

Cao Yu
Сценарист

Продюсеры

Уильям Кун

William Kong
Продюсер
Чжан Имоу

Zhang Yimou
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Новиков

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа

Художники

Джесси Дай

Jessie Dai
Художница
Кеннет И

Kenneth Yee
Художник

Операторы

Чжао Сяодин

Zhao Xiaoding
Оператор

Композиторы

Сигэру Умэбаяси

Shigeru Umebayashi
Композитор