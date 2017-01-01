Проклятие Хопвелл
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Проклятие Хопвелл

Проклятие Хопвелл (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.92017, Nails
Ужасы81 мин18+

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Сюжет

Очнувшись в больнице после автокатастрофы, Дана обнаруживает себя прикованной к постели. Ее навещают муж, дочь и… призрак медбрата, который много лет назад покончил с собой рядом с ее палатой.

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Информация

Страна
Ирландия
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие Хопвелл»

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