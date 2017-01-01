Проклятие Хопвелл (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Очнувшись в больнице после автокатастрофы, Дана обнаруживает себя прикованной к постели. Ее навещают муж, дочь и… призрак медбрата, который много лет назад покончил с собой рядом с ее палатой.



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