Проклятие Хопвелл (фильм, 2017) смотреть онлайн
6.92017, Nails
Ужасы81 мин18+
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Сюжет
Очнувшись в больнице после автокатастрофы, Дана обнаруживает себя прикованной к постели. Ее навещают муж, дочь и… призрак медбрата, который много лет назад покончил с собой рядом с ее палатой.
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Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэннис
Барток
- ШМАктриса
Шона
МакДональд
- ЛМАктриса
Леа
Макнамара
- РНАктёр
Росс
Ноубл
- РФАктёр
Ричард
Фостер-Кинг
- РОАктёр
Роберт
О’Мэхони
- ШБАктриса
Шарлотта
Брэдли
- МДАктриса
Мюирэнн
Д’Арси
- ВОАктриса
Вероника
О’Рейли
- КСАктёр
Конор
Скотт
- ТАСценарист
Том
Абрамс
- ДБСценарист
Дэннис
Барток
- БМПродюсер
Брендан
Маккарти
- ДМПродюсер
Джон
МакДоннел
- ТАПродюсер
Том
Абрамс
- ДБПродюсер
Джон
Брэйди
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- ЭФКомпозитор
Эд
Фентон