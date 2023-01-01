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Фильмы
Профессионал
Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессионал»

Режиссёры

Жорж Лотнер

Жорж Лотнер

Georges Lautner
Режиссёр

Актёры

Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо

Jean-Paul Belmondo
АктёрJosselin Beaumont dit 'Joss'
Жан Дезайи

Жан Дезайи

Jean Desailly
АктёрLe ministre
Сирил Клер

Сирил Клер

Cyrielle Claire
АктрисаAlice Ancelin (в титрах: Cyrielle Claire)
Мари-Кристин Декуар

Мари-Кристин Декуар

Marie-Christine Descouard
АктрисаDoris Frederiksen
Элизабет Маргони

Элизабет Маргони

Elisabeth Margoni
АктрисаJeanne Baumont
Жан-Луи Ришар

Жан-Луи Ришар

Jean-Louis Richard
АктёрLe colonel Martin
Мишель Бон

Мишель Бон

Michel Beaune
АктёрLe capitaine Edouard Valeras
Бернар-Пьер Доннадье

Бернар-Пьер Доннадье

Bernard-Pierre Donnadieu
АктёрL'inspecteur Farges (в титрах: Bernard Donnadieu)
Пьер Сентон

Пьер Сентон

Pierre Saintons
АктёрLe président N'Jala
Жерар Дарьё

Жерар Дарьё

Gérard Darrieu
АктёрL'instructeur Picard

Сценаристы

Мишель Одиар

Мишель Одиар

Michel Audiard
Сценарист
Жорж Лотнер

Жорж Лотнер

Georges Lautner
Сценарист
Жак Одиар

Жак Одиар

Jacques Audiard
Сценарист

Продюсеры

Ален Бельмондо

Ален Бельмондо

Alain Belmondo
Продюсер
Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо

Jean-Paul Belmondo
Продюсер
Жорж Дансижер

Жорж Дансижер

Georges Dancigers
Продюсер
Александр Мнушкин

Александр Мнушкин

Alexandre Mnouchkine
Продюсер

Актёры дубляжа

Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Юрий Чекулаев

Юрий Чекулаев

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Марина Дюжева

Марина Дюжева

Актриса дубляжа
Ирина Губанова

Ирина Губанова

Актриса дубляжа

Операторы

Анри Декаэ

Анри Декаэ

Henri Decaë
Оператор

Композиторы

Эннио Морриконе

Эннио Морриконе

Ennio Morricone
Композитор