Профессионал (фильм, 1981) смотреть онлайн

Сюжет

Cекретного агента Джосса Бомона отправляют в африку, дабы убить президента Нджалу. Однако политическая ситуация меняется, поэтому французская секретная служба сдает Бомона властям, так что его приговаривают к пожизненному тюремному заключению. Однако Бомону удается сбежать из заключения...



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