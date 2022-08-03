Проект X: Дорвались (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.62012, Project X
Комедия84 мин18+
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О фильме
Скандальная молодежная комедия, ставшая самой скачиваемой картиной 2012 года, обрела правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова, сделавший еще более дерзкой и отвязной веселую историю трех старшеклассников, которые решили добиться популярности среди однокашников с помощью грандиозной вечеринки. Смотрите и наслаждайтесь!
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ТМАктёр
Томас
Манн
- ОКАктёр
Оливер
Купер
- ДДАктёр
Джонатан
Даниэль Браун
- ДФАктёр
Дакс
Флэйм
- КБАктриса
Кирби
Блисс Блэнтон
- БЭАктёр
Брэйди
Эндер
- ННАктёр
Ник
Нервис
- АНАктриса
Алексис
Нэп
- Актёр
Майлз
Теллер
- ПМАктёр
Питер
Маккензи
- МДСценарист
Мэтт
Дрэйк
- МБСценарист
Майкл
Бэколл
- Продюсер
Тодд
Филлипс
- СБПродюсер
Скотт
Будник
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДМХудожник
Дезма
Мерфи
- ДГМонтажёр
Джефф
Грот
- КСОператор
Кен
Сенг