Проект X: Дорвались (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн

Скандальная молодежная комедия, ставшая самой скачиваемой картиной 2012 года, обрела правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова, сделавший еще более дерзкой и отвязной веселую историю трех старшеклассников, которые решили добиться популярности среди однокашников с помощью грандиозной вечеринки. Смотрите и наслаждайтесь!

