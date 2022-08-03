Проект X: Дорвались (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Проект X: Дорвались (в переводе Гоблина)

Проект X: Дорвались (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.62012, Project X
Комедия84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Скандальная молодежная комедия, ставшая самой скачиваемой картиной 2012 года, обрела правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова, сделавший еще более дерзкой и отвязной веселую историю трех старшеклассников, которые решили добиться популярности среди однокашников с помощью грандиозной вечеринки. Смотрите и наслаждайтесь!

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проект X: Дорвались (в переводе Гоблина)»