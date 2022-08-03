Проблеск гениальности (фильм, 2008) смотреть онлайн

Профессор Роберт Керне и его семья стоят на пороге воплощения американской мечты, ведь он изобрел устройство, которое можно использовать в любом автомобиле. Когда гигантская корпорация крадет его концепцию, Роберт решается на немыслимый шаг — бросить вызов корпоративному монстру в заведомо безнадежном судебном процессе.

