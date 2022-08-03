Проблеск гениальности (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Flash of Genius
Драма, Биография114 мин18+
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О фильме
Профессор Роберт Керне и его семья стоят на пороге воплощения американской мечты, ведь он изобрел устройство, которое можно использовать в любом автомобиле. Когда гигантская корпорация крадет его концепцию, Роберт решается на немыслимый шаг — бросить вызов корпоративному монстру в заведомо безнадежном судебном процессе.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Марк
Абрахам
- Актёр
Грег
Кинниэр
- ТЭАктёр
Тим
Эддис
- УБАктёр
Уоррен
Белль
- КПАктёр
Карл
Прюнер
- БЛАктёр
Билл
Лэйк
- Актёр
Дермот
Малруни
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- ЛНАктёр
Лэндон
Норрис
- ШНАктриса
Шаэ
Норрис
- СВАктёр
Стивен
Вудворт
- ДССценарист
Джон
Сибрук
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ТАПродюсер
Томас
А. Блисс
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман