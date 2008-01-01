Проблеск гениальности mpeg2 (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Профессор Роберт Керне и его семья стоят на пороге воплощения американской мечты, ведь он изобрел устройство, которое можно использовать в любом автомобиле. Когда гигантская корпорация крадет его концепцию, Роберт решается на немыслимый шаг — бросить вызов корпоративному монстру в заведом�о безнадежном судебном процессе.



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