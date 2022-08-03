Призрак дома на холме
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Призрак дома на холме

Призрак дома на холме (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.41999, The Haunting
Ужасы, Фэнтези107 мин18+

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О фильме

Жуткие легенды ходят вокруг огромного и зловещего особняка, известного как «Дом на холме». Это мрачное и величественное строение вот уже больше века стоит пустым и считается проклятым местом. Но именно его для своих экспериментов выбирает специалист по изучению сна доктор Марроу...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Призрак дома на холме»