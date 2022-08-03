Призрак дома на холме (фильм, 1999) смотреть онлайн

Жуткие легенды ходят вокруг огромного и зловещего особняка, известного как «Дом на холме». Это мрачное и величественное строение вот уже больше века стоит пустым и считается проклятым местом. Но именно его для своих экспериментов выбирает специалист по изучению сна доктор Марроу...

