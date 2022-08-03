Призрак дома на холме (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.41999, The Haunting
Ужасы, Фэнтези107 мин18+
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О фильме
Жуткие легенды ходят вокруг огромного и зловещего особняка, известного как «Дом на холме». Это мрачное и величественное строение вот уже больше века стоит пустым и считается проклятым местом. Но именно его для своих экспериментов выбирает специалист по изучению сна доктор Марроу...
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Ян
де Бонт
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Лили
Тейлор
- Актёр
Брюс
Дерн
- МСАктриса
Мэриэн
Селдес
- АКАктриса
Аликс
Коромзай
- ТФАктёр
Тодд
Филд
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- МКАктёр
Майкл
Кавана
- ДССценарист
Дэвид
Селф
- ШДСценарист
Ширли
Джексон
- Продюсер
Сьюзэн
Арнольд
- КУПродюсер
Колин
Уилсон
- СЗПродюсер
Сэмюэл
З. Аркофф
- Продюсер
Ян
де Бонт
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МЛХудожник
Мартин
Лэйн
- ДЛХудожник
Джонатан
Ли
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- СКХудожница
Синди
Карр
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит