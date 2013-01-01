Притворись моим парнем
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Притворись моим парнем

Притворись моим парнем (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, 20 ans d'écart
Мелодрамы88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс репутация «железной леди». Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более провокационный. Решение приходит неожиданно: по нелепой случайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-летним студентом.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Притворись моим парнем»

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