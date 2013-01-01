Притворись моим парнем (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, 20 ans d'écart
Мелодрамы88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс репутация «железной леди». Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более провокационный. Решение приходит неожиданно: по нелепой случайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-лет�ним студентом.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Давид
Моро
- Актриса
Виржини
Эфира
- Актёр
Пьер
Нинэ
- Актёр
Шарль
Берлен
- ЖКАктёр
Жиль
Коэн
- АГАктриса
Амели
Гленн
- КЖАктриса
Камилла
Жапи
- МААктёр
Микаэль
Абитбуль
- ЖААктриса
Женна
Азулай
- КШАктриса
Камиль
Шалон
- АХСценарист
Амро
Хамзави
- ДМСценарист
Давид
Моро
- Сценарист
Виржини
Эфира
- КЛПродюсер
Кристоф
Ламбер
- АНПродюсер
Абель
Намиас
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актёр дубляжа
Андрей
Заводюк
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Скорокосов
- НСАктриса дубляжа
Наталья
Сапецкая
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье