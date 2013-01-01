Притворись моим парнем (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс репутация «железной леди». Но однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание должен кто-то более провокационный. Решение приходит неожиданно: по нелепой случайности по миру шоу-бизнеса разносится слух о ее романе с 18-лет�ним студентом.



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