Скромному фотографу Брайану Лайтхаусу не повезло. Совершенно неожиданно он оказался в долгу перед обосновавшимся в США хорватским криминальным авторитетом Вадиком Никитиным. Теперь Брайану нужно жениться на дочери бандита Маше, чтобы та смогла беспрепятственно получить американское гражданство, а потом спокойно развестись.

