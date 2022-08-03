Притворись моим мужем
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Притворись моим мужем

Притворись моим мужем (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.42012, You May Not Kiss the Bride
Мелодрама, Приключения96 мин18+

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О фильме

Скромному фотографу Брайану Лайтхаусу не повезло. Совершенно неожиданно он оказался в долгу перед обосновавшимся в США хорватским криминальным авторитетом Вадиком Никитиным. Теперь Брайану нужно жениться на дочери бандита Маше, чтобы та смогла беспрепятственно получить американское гражданство, а потом спокойно развестись.

Страна
США
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb