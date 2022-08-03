Притворись моим мужем (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.42012, You May Not Kiss the Bride
Мелодрама, Приключения96 мин18+
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О фильме
Скромному фотографу Брайану Лайтхаусу не повезло. Совершенно неожиданно он оказался в долгу перед обосновавшимся в США хорватским криминальным авторитетом Вадиком Никитиным. Теперь Брайану нужно жениться на дочери бандита Маше, чтобы та смогла беспрепятственно получить американское гражданство, а потом спокойно развестись.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb