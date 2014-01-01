Пришествие дьявола
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Пришествие дьявола

Пришествие дьявола (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Devil's Due
Ужасы, Триллеры85 мин18+

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Сюжет

После странной ночи во время их медового месяца молодожены сталкиваются с проблемой незапланированной беременности. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены, поначалу они списывают это на нервы, но перемены в ее теле и разуме имеют более зловещее происхождение…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пришествие дьявола»

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