Принцесса-невеста
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса-невеста»

Режиссёры

Роб Райнер

Rob Reiner
Режиссёр

Актёры

Кэри Элвес

Cary Elwes
АктёрWestley
Мэнди Пэтинкин

Mandy Patinkin
АктёрIñigo Montoya
Крис Сарандон

Chris Sarandon
АктёрPrince Humperdinck
Кристофер Гест

Christopher Guest
АктёрCount Rugen
Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрVizzini
Андре Гигант

André René Roussimoff
АктёрFezzik (в титрах: Andre the Giant)
Фред Сэвэдж

Fred Savage
АктёрThe Grandson
Робин Райт

Robin Wright
АктрисаThe Princess Bride
Питер Фальк

Peter Falk
АктёрThe Grandfather
Питер Кук

Peter Cook
АктёрThe Impressive Clergyman

Сценаристы

Уильям Голдман

William Goldman
Сценарист

Продюсеры

Норман Лир

Norman Lear
Продюсер
Стив Николаидес

Steve Nicolaides
Продюсер
Роб Райнер

Rob Reiner
Продюсер
Эндрю Шайнмен

Andrew Scheinman
Продюсер

Художники

Ричард Холлэнд

Richard Holland
Художник
Кит Пэйн

Keith Pain
Художник
Филлис Долтон

Phyllis Dalton
Художница
Мэгги Грэй

Maggie Gray
Художница

Операторы

Эдриан Биддл

Adrian Biddle
Оператор

Композиторы

Марк Нопфлер

Mark Knopfler
Композитор