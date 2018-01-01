WinkДетямПринцесса-невестаАктёры и съёмочная группа фильма «Принцесса-невеста»
Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса-невеста»
Режиссёры
Актёры
АктёрWestley
Кэри ЭлвесCary Elwes
АктёрIñigo Montoya
Мэнди ПэтинкинMandy Patinkin
АктёрPrince Humperdinck
Крис СарандонChris Sarandon
АктёрCount Rugen
Кристофер ГестChristopher Guest
АктёрVizzini
Уоллес ШоунWallace Shawn
АктёрFezzik (в титрах: Andre the Giant)
Андре ГигантAndré René Roussimoff
АктёрThe Grandson
Фред СэвэджFred Savage
АктрисаThe Princess Bride
Робин РайтRobin Wright
АктёрThe Grandfather
Питер ФалькPeter Falk
АктёрThe Impressive Clergyman