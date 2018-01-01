Биография

Кристофер Гест — американско-британский актер, сценарист, режиссер, композитор и продюсер. Родился в Нью-Йорке 5 февраля 1948 года. Наследственный британский пэр, пятый барон Хейден-Гест. Рос в интеллигентной и обеспеченной семье. С детства увлекался музыкой, игрой на кларнете и мандолине. Будучи подростком, являлся участником различных блюграсс-групп, но после переключился на рок-н-ролл. Актерское мастерство начал изучать во время учебы в аспирантуре Нью-Йоркского университета. Карьеру актера начал в театре. Кристофера Геста можно увидеть в десятках кинопроектов: «Горизонт», «Жажда смерти», «Магазинчик ужасов», «Принцесса-невеста», «HBO: Первый взгляд», «Несколько хороших парней», «Живая земля» и «Ночь в музее 2». Он также был одним из сценаристов телешоу «Лемминги» и Saturday Night Live, фильмов «Любопытная газета», «Большая картина», «В ожидании Гаффмана», «Победители шоу», «Могучий ветер», «На ваш суд», «Семейное древо» и «Талисманы». Среди его режиссерских работ — комедии «Атака 50-футовой женщины» и «Почти герои».