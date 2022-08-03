Принцесса Лебедь 2: Тайна замка (фильм, 1997) смотреть онлайн

Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла…

