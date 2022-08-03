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Принцесса Лебедь 2: Тайна замка

Принцесса Лебедь 2: Тайна замка (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, The Swan Princess: Escape from Castle Mountain
Мультфильм, Приключения68 мин6+

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О фильме

Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Принцесса Лебедь 2: Тайна замка»