Принцесса Лебедь 2: Тайна замка (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, The Swan Princess: Escape from Castle Mountain
Мультфильм, Приключения68 мин6+
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О фильме
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- РРРежиссёр
Ричард
Рич
- МНАктриса
Мишель
Никастро
- Актёр
Дуглас
Силлс
- ДУАктёр
Джэйк
Уильямсон
- КЛАктриса
Кристи
Лэндерс
- ДСАктёр
Дональд
Сейдж Маккей
- ДСАктёр
Даг
Стоун
- СВАктёр
Стив
Винович
- ДМАктёр
Джозеф
Медрано
- ДААктёр
Джеймс
Аррингтон
- БНСценарист
Брайан
Ниссен
- РРСценарист
Ричард
Рич
- РРПродюсер
Ричард
Рич
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ПММонтажёр
Пол
Мерфи
- ЛДКомпозитор
Лекс
Де Азеведо