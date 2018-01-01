Биография

Даг Стоун – актер дубляжа, сценарист, режиссер, родился 27 декабря 1950 года. Фильмография насчитывает более 170 ролей дубляжа и закадрового озвучивания мультфильмов, преимущественно в жанре аниме. Наиболее успешными работами стали мультфильмы «Фландрийский пес», «Ковбой Бибоп», «Коты не танцуют», «Манускрипт ниндзя», «Лило и Стич» и др. Свою кинокарьеру начал в 1972 году. Дебютным мультипликационным фильмом Дага Стоуна стала семейная история в жанре аниме «Панда большая и маленькая». В 1981 году актер озвучивал Портоса в сериале «Д’Артаньгав и три пса-мушкетера». В 1992 году на экраны вышел многосерийный мультфильм «Конан: Искатель приключений». В 1993 году одну из ролей Даг Стоун озвучивал в мультфильме «Манускрипт ниндзя». В 1994 году его фильмография пополнилась сериалом «Рыцари магии». В 1997 году актер озвучивал персонажей мультфильма «Коты не танцуют». В том же году как режиссер выпустил анимационную мелодраму «Фландрийский пес». Затем как актер дубляжа работал над мультфильмом «Принцесса Лебедь – 3: Тайна заколдованного королевства». В 2001 году на экраны вышел мультфильм «Ковбой Бибоп». В 2003 году фильмография актера пополнилась еще одной успешной работой «Последний изгнанник».