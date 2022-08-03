Принцесса Льда (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Ice Princess
Мультфильм, Приключения94 мин12+
О фильме
Когда-то Тина Харвуд была чемпионкой по фигурному катанию, но ее звезда давно закатилась. Теперь она тренирует свою дочь Джен, лелея надежду, что той удастся воплотить в жизнь дерзкие спортивные мечты, которые не смогла осуществить сама.
СтранаСША
ЖанрМультфильм, Приключения
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лейтон
- Актриса
Элфри
Вудард
- ОДАктёр
Осси
Дэвис
- Актёр
Макс
Казелла
- ХПАктриса
Хайден
Панеттьери
- Актёр
Д.Б.
Суини
- СЭАктёр
Сэмюэл
Э. Райт
- ПСАктёр
Питер
Сирагуса
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- ДПАктриса
Джоан
Плаурайт
- ДРАктриса
Делла
Риз
- Сценарист
Уэйлон
Грин
- ГГСценарист
Грегори
Гюнтер
- ШПСценарист
Ширли
Пирс
- ПМПродюсер
Пэм
Мэрсден
- ББПродюсер
Бэйкер
Бладуорф
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- АФАктёр дубляжа
Алексей
Федотов
- ЭИАктриса дубляжа
Эльвира
Ишмуратова
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- КМХудожница
Кристи
Мальтезе
- ДРОператор
Дэвид
Р. Хардбергер
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард