Принцесса Льда (фильм, 2005) смотреть онлайн

Когда-то Тина Харвуд была чемпионкой по фигурному катанию, но ее звезда давно закатилась. Теперь она тренирует свою дочь Джен, лелея надежду, что той удастся воплотить в жизнь дерзкие спортивные мечты, которые не смогла осуществить сама.

