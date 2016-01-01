Примадонна (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Florence Foster Jenkins
Драмы, Комедии106 мин18+
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О фильме
Реальная история самой худшей певицы в истории с великолепной Мэрил Стрип в главной роли. Наследница внушительного состояния Флоренс Фостер Дженкинс уверена в своих невероятных вокальных данных, и даже полное отсутствие голоса и слуха не мешают богачке собирать залы и записывать пластинки.
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СтранаВеликобритания, Франция
ЖанрКомедии, Драмы
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Хью
Грант
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- Актриса
Ребекка
Фергюсон
- НААктриса
Нина
Арианда
- СТАктёр
Стэнли
Таунсенд
- АКАктёр
Аллан
Кордунер
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- ДХАктёр
Дэвид
Хэйг
- ДСАктёр
Джон
Сешнс
- НМСценарист
Николас
Мартин
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- ТСПродюсер
Трэйси
Сиуорд
- КЛПродюсер
Кристин
Ланган
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Мартьянов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- КБХудожница
Консолата
Бойл
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- АДКомпозитор
Александр
Деспла