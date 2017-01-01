Прикончи их всех
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Прикончи их всех

Прикончи их всех (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Kill'em All
Боевики92 мин18+

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Сюжет

В больницу поступает необычный пациент, находящийся при смерти после перестрелки. Бойня возобновляется, когда по его следу приходит группа вооружeнных налeтчиков. Оставшейся в живых свидетельнице — молодой медсестре Сюзанне — придeтся иметь дело с участниками международного заговора...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прикончи их всех»

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