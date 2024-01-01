2024, Paddington in Peru
Фэнтези, Комедия101 мин6+
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Приключения Паддингтона 3 (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.
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СтранаВеликобритания, Франция, Япония, США
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- Актёр
Бен
Уишоу
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Эмили
Мортимер
- МХАктриса
Мадлен
Харрис
- СДАктёр
Сэмюэл
Джослин
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актриса
Оливия
Колман
- Актёр
Антонио
Бандерас
- КТАктриса
Карла
Тоус
- Актёр
Джим
Бродбент
- ДЛСценарист
Джеймс
Ламонт
- МБСценарист
Майкл
Бонд
- МБСценарист
Марк
Бертон
- Продюсер
Рози
Элисон
- УНМонтажёр
Уна
Ни Гонила
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли