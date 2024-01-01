Приключения Паддингтона 3
Wink
Фильмы
Приключения Паддингтона 3
2024, Paddington in Peru
Фэнтези, Комедия101 мин6+

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Приключения Паддингтона 3 (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.

Приключения Паддингтона 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, Франция, Япония, США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

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