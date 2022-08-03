Приключения мистера Пибоди и Шермана (фильм, 2014) смотреть онлайн

Мистер Пибоди — бизнесмен, изобретатель, ученый … который кроме всего прочего является собакой. При помощи своего изобретения — машины ВЕЙБЕК — мистер Пибоди и его приемный сын Шерман мгновенно перемещаются в прошлое, где становятся свидетелями самых важных исторических событий.

