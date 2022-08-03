Приключения мистера Пибоди и Шермана
Wink
Детям
Приключения мистера Пибоди и Шермана

Приключения мистера Пибоди и Шермана (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Mr. Peabody & Sherman
Мультфильм, Фантастика88 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мистер Пибоди — бизнесмен, изобретатель, ученый … который кроме всего прочего является собакой. При помощи своего изобретения — машины ВЕЙБЕК — мистер Пибоди и его приемный сын Шерман мгновенно перемещаются в прошлое, где становятся свидетелями самых важных исторических событий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения мистера Пибоди и Шермана»