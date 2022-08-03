Приключения мистера Пибоди и Шермана (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Mr. Peabody & Sherman
Мультфильм, Фантастика88 мин0+
О фильме
Мистер Пибоди — бизнесмен, изобретатель, ученый … который кроме всего прочего является собакой. При помощи своего изобретения — машины ВЕЙБЕК — мистер Пибоди и его приемный сын Шерман мгновенно перемещаются в прошлое, где становятся свидетелями самых важных исторических событий.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Роб
Минкофф
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- МЧАктёр
Макс
Чарльз
- ЛФАктриса
Лаури
Фрайзер
- ГААктёр
Гийом
Аретос
- ПМАктриса
Пэт
Масик
- АУАктриса
Ариэль
Уинтер
- КБАктёр
Каран
Брэр
- ДРАктёр
Джошуа
Раш
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- Актриса
Эллисон
Дженни
- ДУСценарист
Джей
Уорд
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- РБСценарист
Роберт
Бен Гарант
- ДНПродюсер
Дэниз
Нолан Каскино
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- Актёр дубляжа
Леонид
Парфенов
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман