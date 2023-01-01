Биография

Леонид Парфенов – режиссер, журналист, писатель, телеведущий. Занимает активную гражданскую позицию, является общественным деятелем. Пятикратный лауреат премии «ТЭФИ». Журналистикой Леонид увлекался еще в детстве. В школе писал статьи в газеты, получил диплом юного корреспондента газеты «Пионерская правда». Не рассматривал других вариантов, кроме поступления на журфак. В общежитии проживал с болгарскими студентами, благодаря общению с которыми быстро выучил болгарский язык. После окончания обучения работал в «Волгоградском комсомольце», освещал актуальные культурные события, но был вынужден уволиться. В восьмидесятых пришел на телевидение, вел ряд авторских программ и ток-шоу. Первые фильмы Леонида Парфенова были сняты еще в восьмидесятых. С 2004 в течение шести лет вышло несколько его нашумевших картин: «Люся», «Птица-Гоголь», «Цвет нации» и другие. Продолжая вести телепередачи, запустил свой канал на YouTube. Работал в жанре игрового кино. Озвучивал британский мультипликационный фильм «38 попугаев».