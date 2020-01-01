Приключения Алисы во вселенной чудес (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Новая история об Алисе, Чеширском коте и Шляпнике, разворачивающаяся далеко за пределами Страны чудес. Мышонок Соня, живущий в цилиндре у Шляпника, готовится к празднику сыра, который каждый год отмечает со своей семьей. Он приглашает Алису, Шляпника и Чеширского кота принять в нем участие, но они слишком большие, чтобы поместиться в маленький мышиный дом. К счастью, в Стране чудес есть уменьшающее зелье, но вот беда — оно куда-то пропало. Алисе с друзьями предстоит посетить множество планет с помощью волшебного портала, чтобы понять, кто же его забрал. Присоединяйтесь к ним, посмотрев мультфильм «Приключения Алисы во вселенной чудес» (2020) на Wink онлайн.
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СтранаСША
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
- ДБАктриса
Дейлин
Бранк
- ДКАктёр
Джонатан
Карли
- КЭАктёр
Кирк
Элдер
- МГАктёр
Марко
Гусман
- СХАктёр
Саймон
Хилл
- КПАктёр
Келси
Пэйнтер
- КШАктёр
КейДжей
Шрок
- НСАктриса
Никки
СуХу
- СТАктриса
Сара
Тейлор
- ТУАктриса
Тэмми
Уолтерс
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков