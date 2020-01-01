Приключения Алисы во вселенной чудес (фильм, 2020) смотреть онлайн

Новая история об Алисе, Чеширском коте и Шляпнике, разворачивающаяся далеко за пределами Страны чудес. Мышонок Соня, живущий в цилиндре у Шляпника, готовится к празднику сыра, который каждый год отмечает со своей семьей. Он приглашает Алису, Шляпника и Чеширского кота принять в нем участие, но они слишком большие, чтобы поместиться в маленький мышиный дом. К счастью, в Стране чудес есть уменьшающее зелье, но вот беда — оно куда-то пропало. Алисе с друзьями предстоит посетить множество планет с помощью волшебного портала, чтобы понять, кто же его забрал. Присоединяйтесь к ним, посмотрев мультфильм «Приключения Алисы во вселенной чудес» (2020) на Wink онлайн.



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